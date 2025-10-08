Nachhaltig und gesund: Junge Wirtschaft Baden zu Gast bei Garten Goodies

Die Junge Wirtschaft Baden lud zu einem besonderen Workshop ins Triestingtal: Unter dem Motto „nachhaltig und gesund“ lernten junge Unternehmer:innen beim Seminar „Indoor–Outdoor Gartln“ bei Sabine Kahrer in Furth an der Triesting, wie man auch im Herbst frisches Gemüse erfolgreich anbauen kann.

Sabine Kahrer begeisterte die Teilnehmenden mit ihrem praktischen Zugang zum Gärtnern. In ihrem Schaugarten zeigte sie, wie man mit wenig Aufwand und viel Genuss die eigene Ernte einfährt – ökologisch, praktisch und voller Geschmack. Sie gab wertvolle Tipps, welche Gemüsesorten auch jetzt noch gepflanzt werden können, und betonte ihr Credo: „In der Erde wühlen, heißt Freude fühlen.“

Im Anschluss nutzten die Jungunternehmer:innen die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und Networking.