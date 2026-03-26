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Junge Wirtschaft bei Reisswolf Leobendorf

Leobendorf

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Aktualisiert am 26.03.2026

JW-Bezirksvorsitzender Patrick Heidrich lud seine Jungunternehmerkolleginnen- und Kollegen zum ersten Netzwerktreffen mit Betriebsbesichtigung zum österreichischen Branchenführer REISSWOLF Leobendorf,

Marktführer für Akten- und Datenvernichtung, Digitalisierung und Hochsicherheitsarchivierung.

In der Firmenzentrale und dem zugleich größter Standort von REISSWOLF Österreich – mit 14 LKWs (davon 3 Presswägen) einer  Photovoltaikanlage und Stromtankstelle- werden derzeit rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Die Jungunternehmer:innen bekamen beim Firmenrundgang Einblicke in Akten, Daten- und Datenträgervernichtung, Physische Langzeit-Archivierung von Geschäftsunterlagen, Digitale Dokumentenverwaltung und Cloudspeicher (dok.suite.) inkl. sicherer Kommunikation.

So zählen auch zahlreiche Gemeinden, Museen und die Akademie der Wissenschaften zu ihren Kunden.

Im Anschluss an die Betriebsbesichtigung traf man sich zum persönlichen Austausch beim Heurigen Paul in Leobendorf.

www.reisswolf.at

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© WKNÖ JW-Bezirksvorsitzender Patrick Heidrich (4.v.rechts) besuchte mit seinem Team und einer Gruppe von Jungunternehmer:innen die Reisswolf Österreich Zentrale in Leobendorf. Die Hollabrunner JW-Bezirksvorsitzende Victoria Sackl und BST-Leiterin-Stv. Maria Aigner-Aichinger waren auch dabei!