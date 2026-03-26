Junge Wirtschaft bei Reisswolf Leobendorf

JW-Bezirksvorsitzender Patrick Heidrich lud seine Jungunternehmerkolleginnen- und Kollegen zum ersten Netzwerktreffen mit Betriebsbesichtigung zum österreichischen Branchenführer REISSWOLF Leobendorf,

Marktführer für Akten- und Datenvernichtung, Digitalisierung und Hochsicherheitsarchivierung.

In der Firmenzentrale und dem zugleich größter Standort von REISSWOLF Österreich – mit 14 LKWs (davon 3 Presswägen) einer Photovoltaikanlage und Stromtankstelle- werden derzeit rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Die Jungunternehmer:innen bekamen beim Firmenrundgang Einblicke in Akten, Daten- und Datenträgervernichtung, Physische Langzeit-Archivierung von Geschäftsunterlagen, Digitale Dokumentenverwaltung und Cloudspeicher (dok.suite.) inkl. sicherer Kommunikation.

So zählen auch zahlreiche Gemeinden, Museen und die Akademie der Wissenschaften zu ihren Kunden.

Im Anschluss an die Betriebsbesichtigung traf man sich zum persönlichen Austausch beim Heurigen Paul in Leobendorf.

www.reisswolf.at