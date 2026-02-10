Junge Wirtschaft Mistelbach erhielt exklusive Einblicke in das Feuerwehrwesen

Die Junge Wirtschaft Mistelbach besuchte das Feuerwehrhaus Mistelbach und erhielt dabei umfassende Einblicke in die vielfältigen Aufgaben und Strukturen der örtlichen Einsatzkräfte. JW-Bezirksvorsitzender Benjamin Hymer, selbst aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Mistelbach, führte durch das Programm.

Zu Beginn wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Feuerwehrhaus begrüßt und erhielten einen praxisorientierten Vortrag zum Thema Brandschutz.

Im Anschluss folgte eine ausführliche Besichtigung der Einsatzfahrzeuge. Die Teilnehmer bekamen einen umfassenden Überblick über modernste technische Ausrüstung und Einsatzmittel. Dabei wurden die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der Feuerwehr sowie die Abläufe im Ernstfall erläutert.

Ein weiterer Programmpunkt war die gemeinsame Fahrt zur Katastrophenschutzhalle Mistelbach. Vor Ort wurden Logistik, Organisation und Einsatzbereitschaft im Fall großflächiger Schadensereignisse vorgestellt.

„Die Feuerwehr leistet einen unverzichtbaren Beitrag für Sicherheit und Zusammenhalt in unserer Region. Es freut mich besonders, der Jungen Wirtschaft zu zeigen, wie viel Engagement, Professionalität und Technik hinter jedem einzelnen Einsatz stehen“, betonte Benjamin Hymer.

Den Abschluss bildete ein offener Austausch im Depot (Depot Gastro GmbH) Mistelbach.