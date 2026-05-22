Regionalität und Unternehmergeist im Mittelpunkt: Junge Wirtschaft Hollabrunn zu Besuch im Althof Retz.

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs war die Junge Wirtschaft Hollabrunn zu Gast im Althof Retz Landgut & SPA. Gemeinsam mit WKNÖ-Bezirksstellenleiter Julius Gelles erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von KommR Alexander Ipp persönlich spannende Einblicke in das Hotel sowie dessen Entwicklung über die vergangenen Jahrzehnte. Im kommenden Jahr führt Alexander Ipp den Althof bereits seit 30 Jahren.

Bei einer ausführlichen Führung durch verschiedene Zimmer, den Spa-Bereich und die Dachterrasse mit Infinity-Pool erzählte der Hotelier von den Anfängen des Hauses sowie der stetigen Weiterentwicklung und teilte zahlreiche interessante Anekdoten aus dem Unternehmeralltag. Beim anschließenden gemeinsamen Frühstück sprach Alexander Ipp außerdem über seinen beruflichen Werdegang, seine Erfahrungen in der Hotelbranche sowie die insgesamt neun Hotelbetriebe, die er heute in Österreich führt.