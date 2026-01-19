Junge Wirtschaft Hollabrunn startet mit neuem Vorstand in die Zukunft

Im Rahmen eines Treffens in der Bezirksstelle Hollabrunn wählten die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer des Bezirks ein neues Team an die Spitze der Jungen Wirtschaft. Einstimmig zur neuen Bezirksvorsitzenden gewählt wurde Victoria Sackl. Unterstützt wird sie künftig von ihren beiden Stellvertretern Sebastian Zahlbruckner und Maximilian Hirsch, die beide ebenfalls einstimmig gewählt wurden. Als kooptiertes Vorstandsmitglied verstärkt Anna Sackl das neu formierte Team.

Die frisch gewählte Vorsitzende Victoria Sackl betont die Bedeutung eines aktiven und modernen Netzwerks:

„Mein Ziel ist es, im Bezirk ein starkes Netzwerk aufzubauen, in dem unkompliziert nicht nur Neuigkeiten, sondern auch Erfahrungen ausgetauscht werden können. Wir möchten Informationsangebote speziell für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer bereitstellen und vermehrt Betriebsbesuche im Bezirk organisieren.“

Das neue Vorstandsteam sieht die Junge Wirtschaft als Plattform, die frische Ideen liefert, Menschen zusammenbringt und gemeinsam anpackt. Durch die gezielte Vernetzung sollen neue Kooperationen entstehen und innovative Impulse für die regionale Wirtschaft gesetzt werden. Im Anschluss an die Wahl nutzten die anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer die Gelegenheit für persönlichen Austausch und zum Knüpfen neuer Kontakte.