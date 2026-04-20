Junge Wirtschaft Mödling zu Besuch bei systemischem Tiertrainer Martin Metzger

Die Junge Wirtschaft Mödling besuchte im Rahmen eines Betriebsbesuchs den Unternehmer Martin Metzger, der sich als systemischer Tiertrainer auf Hunde und Katzen spezialisiert hat. Vor Ort erhielten die Teilnehmer spannende Einblicke in ein Geschäftsmodell, das bewusst neue Wege abseits klassischer Trainingsansätze geht.

Martin Metzger versteht sich nicht als „klassischer Hundetrainer/Tiertrainer““, sondern als systemischer Tiertrainer. Im Zentrum seiner Arbeit steht nicht nur das Tier selbst, sondern das gesamte Umfeld – also auch das Verhalten von „Herrl und Frauerl“. Ziel ist es, problematisches Verhalten nachhaltig zu verändern, indem die Ursachen erkannt und an der Wurzel gelöst werden. Sein Ansatz basiert auf verhaltenstherapeutischen Methoden, die langfristige Verbesserungen ermöglichen.

Metzger absolvierte eine Ausbildung zum systemischen Tiertrainer und baut seither seine Selbstständigkeit als EPU weiter aus. Derzeit führt er seine Tätigkeit noch nebenberuflich, bietet jedoch bereits ein breites Spektrum an Leistungen an – von persönlichem Training bis hin zu Online-Coachings.

Die ganzheitliche Herangehensweise und der klare Fokus auf nachhaltige Lösungen im Umgang mit Haustieren war äußerst beeindruckend. Besonders der systemische Blick auf das Zusammenspiel zwischen Tier und Halter wurde als innovativ und zukunftsweisend hervorgehoben.

Mit dabei waren unter anderem JW-Funktionär Tobias Printz sowie die Leiterin der WKÖ-Bezirksstelle Mödling, Andrea Lautermüller, die den direkten Austausch mit dem Unternehmer und die praxisnahen Einblicke besonders schätzten.

Linktipp: www.mrcatdogo.at