Junge Wirtschaft Mödling besucht „Amore by Pasta“

Im Rahmen ihrer Betriebsbesuche machte die Junge Wirtschaft Mödling rund um Bezirksvorsitzende Lilly Kaltenbrunner und ihren Stellvertreter Tobias Printz gemeinsam mit WKNÖ Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller Halt bei einem besonderen Neuzugang in der Mödlinger Innenstadt: Felix Masoni, Gründer von „Amore by Pasta“, verwöhnt seit 1. Juli 2026 seine Gäste mit handwerklich hergestelltem italienischem Eis.

Der gebürtige Südtiroler hat die Gastronomie von klein auf kennengelernt. Nach seiner Ausbildung an einer Hotelfachschule sammelte er internationale Erfahrung in der Schweiz und den USA. Zuletzt war er im renommierten Hangar-7 in Salzburg tätig, wo er unter anderem internationale Veranstaltungen und Formel-1-Events betreute. Anschließend führte ihn sein Weg nach Wien ins Restaurant „Esszimmer“. Dort übernahm er die Serviceleitung und konnte gemeinsam mit dem Team innerhalb von nur zwei Jahren einen Michelin-Stern erlangen. Darüber hinaus entwickelt er Gastronomiekonzepte und legt stets besonderen Wert auf außergewöhnliche Gästeerlebnisse.

Mit „Amore by Pasta“ erfüllt sich Masoni nun seinen Traum. Sein Konzept geht dabei weit über den Verkauf von Eis hinaus. „Ich möchte meinen Gästen ein Stück italienisches Lebensgefühl vermitteln. Nicht nur das Eis soll begeistern, sondern das gesamte Erlebnis“, erklärt Masoni.

Besonderen Wert legt der Unternehmer auf Qualität und Frische. Das Eis wird ohne Konservierungsstoffe hergestellt. Täglich werden acht Sorten angeboten, wobei zwei bis drei Sorten regelmäßig wechseln und so immer wieder neue Geschmackserlebnisse bieten. Neben italienischen Kaffeespezialitäten liegt der Schwerpunkt klar auf dem To-go-Angebot. Geöffnet ist täglich von 12:30 bis 22:00 Uhr (ausgenommen mittwochs). Für die Wintermonate plant er unter anderem italienische Spezialitäten wie Panettone und weitere saisonale Angebote.

„Felix Masoni zeigt eindrucksvoll, wie internationale Erfahrung, Leidenschaft und Unternehmergeist in unserer Region erfolgreich umgesetzt werden können. Solche Gründungen bereichern nicht nur das Angebot in unseren Ortszentren, sondern stärken auch die wirtschaftliche Vielfalt in Mödling“, betont Lilly Kaltenbrunner.

Auch Andrea Lautermüller zeigt sich begeistert: „Der Schritt in die Selbstständigkeit erfordert Mut, Engagement und Ausdauer. Es freut uns sehr, junge Unternehmerinnen und Unternehmer wie Felix Masoni in unserem Bezirk begrüßen zu dürfen. Sein Konzept bringt ein Stück italienisches Flair nach Mödling und trägt zur Attraktivität unserer Innenstadt bei.“

Linktipp: www.amorebypasta.at