Junge Wirtschaft Mödling zu Besuch bei Elterncoach Marion Lintner

Im Rahmen ihrer Betriebsbesuchsreihe besuchten die Vertreter der Jungen Wirtschaft Mödling rund um Vorsitzenden Tobias Printz, die stellvertretende Vorsitzende Lilly Kaltenbrunner sowie Clemens Nöstler gemeinsam mit WK-Mödling-Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller die Unternehmerin Marion Lintner im Henrics in Maria Enzersdorf.

Die Gründerin ist seit Anfang 2025 als Ein-Personen-Unternehmen selbstständig und begleitet Eltern im Rahmen ihres systemischen Elterncoachings. Der Weg in die Selbstständigkeit entstand aus ihrer eigenen Erfahrung als Mutter und ihrem langjährigen Interesse an Persönlichkeitsentwicklung.

Heute begleitet sie vor allem Eltern, die ihre Kinder zugewandt und bindungsorientiert begleiten möchten, im stressigen Familienalltag aber immer wieder an ihre eigenen Grenzen kommen. Themen wie Wutausbrüche, Konflikte, Grenzen oder das Zurückfallen in alte Erziehungsmuster stehen dabei häufig im Mittelpunkt. In ihrem bewusst elternzentrierten Ansatz unterstützt Marion Lintner Eltern dabei, ihr eigenes Verhalten und das ihres Kindes besser zu verstehen und neue Wege für einen entspannteren Familienalltag zu entwickeln.

Marion Lintner ist diplomierte Lebens- und Sozialberaterin, systemische Business & Personal Coach sowie zertifizierte Kinder-, Jugend- und Familiencoach. In ihrer Arbeit verbindet sie systemische Beratung mit praxisnahen Methoden für Familien und Eltern.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie aus persönlicher Erfahrung und fundierter Ausbildung ein erfolgreiches Geschäftsmodell entstehen kann. Gerade Ein-Personen-Unternehmen leisten einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wirtschaft und bereichern das Angebot für Familien in unserer Region“, betonte Andrea Lautermüller beim Besuch.

Linktipp: www.marionlintner.at