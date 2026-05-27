Junge Wirtschaft Netzwerktreff bei Decor + Wohnen Wanzenböck

Zu ihrem beliebten Netzwerktreff lud die Junge Wirtschaft (JW) Niederösterreich diesmal in den Schauraum von Decor + Wohnen Wanzenböck in Leobersdorf.

Das inhabergeführte Küchen- und Einrichtungsstudio, das seit über vierzig Jahren im Bezirk für hochwertige Küchenplanung und individuelle Wohnlösungen steht, bot den Gästen einen inspirierenden Rahmen für Begegnungen abseits des Büroalltags.

Rege genutzt wurde die anschließende Netzwerkphase: Jungunternehmer:innen aus den Regionen Baden, Mödling und Wiener Neustadt knüpften neue Kontakte, tauschten Erfahrungen aus und entdeckten Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.

„Dass Decor + Wohnen Wanzenböck uns heute Abend als Gastgeber willkommen geheißen hat, zeigt, was die Junge Wirtschaft ausmacht: Unternehmer:innen, die füreinander da sind", betonte Badens JW-Bezirksvorsitzender Harald Schachl.

Ermöglicht wurde der Abend auch durch die Unterstützung der Raiffeisenbank Region Baden, die als Sponsor das Netzwerktreffen begleitete und damit ihr Engagement für die lokale Wirtschaft und den unternehmerischen Nachwuchs der Region unterstrich.

© WKNÖ V.l.: Bezirksvorsitzende Lilly Kaltenbrunner und Clemens Nöstler (JW Mödling), Manuel Wanzenböck, Gernot Steurer (JW Baden), Thomas Dorn (Raiffeisenbank Region Baden), Bezirksvorsitzender Harald Schachl, Oliver Steinegger und Prok. Thomas Neundlinger (Raiffeisenbank Region Baden) sowie Leopold Wanzenböck freuten sich über das große Interesse am JW-Netzwerktreff.







