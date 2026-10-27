Junge Wirtschaft setzt Zeichen für nachhaltiges Unternehmertum

Gemeinsam anpacken, Verantwortung übernehmen und das regionale Wirtschaftsnetzwerk stärken: Unter diesem Motto stand die Baumpflanzaktion der Jungen Wirtschaft am 13. Oktober 2026 in Brunn an der Wild.

Die Teilnehmer:innen pflanzten gemeinsam Bäume, die von Wald4Leben zur Verfügung gestellt wurden.

Geschäftsführer Lukas Schmalzbauer stellte das Unternehmen Wald4Leben vor und gab Einblicke in dessen Arbeit. Dabei wurde deutlich, wie nachhaltiges Engagement und unternehmerisches Denken miteinander verbunden werden können.

„Ein Baum, den wir heute pflanzen, ist eine Investition in die nächste Generation. Genauso müssen wir auch als Unternehmerinnen und Unternehmer generationenübergreifend denken, Verantwortung übernehmen und heute die Grundlagen für einen starken Wirtschaftsstandort von morgen schaffen“, betont JW-Bezirksvorsitzender Zwettl Lukas Karl.

Die gemeinsame Aktion zeigte, dass Nachhaltigkeit, regionales Unternehmertum und wirtschaftliche Vernetzung Hand in Hand gehen können.

https://www.wald4leben.at/