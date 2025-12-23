Junge Wirtschaft Team Korneuburg-Stockerau neu gewählt

Die Junge Wirtschaft im Bezirk Korneuburg startet in eine neue Ära. Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer aus dem ganzen Bezirk trafen sich in der Qube Wein& Bar in der Korneuburger Innenstadt und wählten einen neuen Vorstand. Einstimmig gewählt wurde das Team rund um JW Bezirksvorsitzenden Patrick Heidrich (HEICON IT-Lösungen), Stellvertreter Michael Weingartshofer (Blumen Weingartshofer) und Stellvertreter Thomas Tischnofsky (Digital Agentur More Value Media). Vervollständigt wird das Team durch Andreas Dimmel (Autohaus Annessi), Jasmin Rotter (sREAL Immobilien) und Thomas Fasching (Ingenieurbüro Fasching Engineering).

„Mein Ziel: Die Junge Wirtschaft Korneuburg wird einer der aktivsten Bezirke in Niederösterreich – ein Motor für Innovation, Zusammenarbeit und wirtschaftliche Stärke. Ich freue mich darauf, mit euch diese Community aufzubauen und zu zeigen: Gemeinsam erreichen wir mehr!“ so der neu gewählte

Bezirksvorsitzender Patrick Heidrich, der verspricht mit seinem Team Gas zu geben!

Das neue Team sieht die Die Junge Wirtschaft als Plattform, die inspiriert, verbindet und bewegt. Vernetzung ist unser Herzstück – regelmäßige Stammtische, spannende Events und Firmenbesichtigungen schaffen nicht nur Kontakte, sondern echte Kooperationen und neue Chancen.

Gestartet wurde dieses Event mit einem Netzwerktreffen am stimmungsvollen Adventmarkt am Korneuburger Hauptplatz.

© WKNÖ Das neu gewählte Junge Wirtschaft Team: Michael Weingartshofer, Thomas Tischnofsky, JW-Bezirksvorsitzender Patrick Heidrich, Andreas Dimmel, Jasmin Rotter, Landesvorsitzender Patrick Mayer und Thomas Fasching