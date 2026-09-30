Junge Wirtschaft Weinviertel: Inspiration, Bewegung und starke Impulse

Rund um das Thema Führung, Mut und persönliche Verantwortung lud die Junge Wirtschaft Weinviertel zu einer gemeinsamen Wanderung auf den Buschberg.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Weinviertler Führungsexperte und ehemalige Geschäftsführer sowie Sportdirektor des SV Horn, Andreas Zinkel. Unter dem Motto „Starke Führung. Starke Teams. Starke Ergebnisse.“ gewährte er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern interessante Einblicke in seinen beruflichen Werdegang und seine Erfahrungen aus dem Profisport.

Zinkel schilderte eindrucksvoll, wie Rückschläge, Herausforderungen und mutige Entscheidungen seinen Weg geprägt haben. Dabei zeigte er auf, welche Rolle Eigenverantwortung, Klarheit und konsequentes Handeln für erfolgreiche Führungskräfte spielen. Die Mischung aus persönlicher Geschichte, praxisnahen Beispielen und konkreten Denkanstößen sorgte für großes Interesse und zahlreiche anregende Gespräche entlang der Wanderstrecke.

Der Obmann der Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau Andreas Minnich unterstrich die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die regionale Wirtschaft: „Gerade junge Unternehmerinnen und Unternehmer stehen täglich vor Entscheidungen, die Mut, Verantwortungsbewusstsein und Führungsstärke erfordern.“

Neben dem inhaltlichen Programm stand vor allem die Vernetzung der jungen Unternehmerinnen und Unternehmer im Mittelpunkt.