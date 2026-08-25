Full House beim Junge Wirtschaft Weinviertel Sommer Cocktail

Die Junge Wirtschaft Weinviertel lud zum Sommer Cocktail in die Arkade des „Das Herzog Leopold“- einem der mittelalterlichen „Kaiserhäuser“- im Stadtzentrum von Korneuburg. 65 junge Unternehmer:innen folgten der Einladung zum Businesstreff.

Mit dem Impulsvortrag „Glück ist kein Bonus, sondern Business" zeigte Marisa Mühlböck, Leiterin des Zentrums für Unternehmerische Nachhaltigkeit an der Universität für Weiterbildung Krems, die sechs Dimensionen des Glücks mit deren Hilfe die Unternehmer:innen mehr Freude, mehr Sinn und mehr Erfolg in ihrer selbstständigen Tätigkeit erfahren können.

Anschließend wurde die Gelegenheit zum Kennenlernen und Netzwerken bei sommerlichen Temperaturen ausgiebig genutzt.

Der Korneuburger JW- Bezirksvorsitzender Patrick Heidrich freute sich, so viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Weinviertel begrüßen zu dürfen und bedankte sich bei der Sparkasse Korneuburg für die Unterstützung. Manfred Dürnsteiner, Prokurist der Sparkasse Korneuburg sieht die Sparkasse als regionalen finanziellen Nahversorger und damit Teil des Netzwerkes für die Unternehmerschaft.