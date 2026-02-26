Junge Wirtschaft Wiener Neustadt beim Jungunternehmertag 2026

Die Junge Wirtschaft Wiener Neustadt war beim diesjährigen Jungunternehmertag 2026 mit einem engagierten Team vertreten. Die Veranstaltung bot einen inspirierenden Rahmen für Austausch, Vernetzung und unternehmerische Impulse auf höchstem Niveau.

Mit mehr als 500 Besucherinnen und Besuchern zählt der Jungunternehmertag zu den bedeutendsten Plattformen für junge Unternehmer:innen und Gründer:innen in der Region. Hochkarätige Vorträge, praxisnahe Einblicke sowie zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken machten den Tag zu einem vollen Erfolg.

„Der persönliche Austausch und die neuen Kontakte, die hier entstehen, sind enorm wertvoll. Veranstaltungen wie diese zeigen, wie lebendig und zukunftsorientiert die junge Wirtschaft in Niederösterreich ist“, so das Team der Jungen Wirtschaft Wiener Neustadt.

Bereits jetzt richtet sich der Blick nach vorne: Der nächste Jungunternehmertag findet am 14. April 2027 in St. Pölten statt. Die Junge Wirtschaft Wiener Neustadt freut sich darauf, auch im kommenden Jahr wieder zahlreich vertreten zu sein und noch mehr Unternehmer:innen für diese besondere Plattform zu begeistern.