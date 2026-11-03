Junge Wirtschaft Wiener Neustadt unterwegs

Das Team der Jungen Wirtschaft Wiener Neustadt war wieder unterwegs und hat zwei spannende Betriebe in der Region besucht. Diesmal führte die Tour zu Benjamin Gneist von Gneist Consulting Team sowie zu Paul Schörner, Siegl´s am Markt.

Im Mittelpunkt der Betriebsbesuche standen der persönliche Austausch, Einblicke in die Unternehmen und natürlich jene Themen, die junge Unternehmerinnen und Unternehmer aktuell beschäftigen. Die Besuche bieten eine gute Gelegenheit, direkt vor Ort ins Gespräch zu kommen, sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und mehr über die Betriebe und ihre aktuellen Themen zu erfahren.

© zVg V.l.: Stefan Scherz, Philipp Tikowsky, Jacqueline Rauch, Paul Schörner