Junge Wirtschaft zu Besuch bei Hausverwaltung Böck

Seit 1988 besteht das Badener Hausverwaltungsunternehmen Dr. Böck Immobilien Treuhand GmbH, das vor 9 Jahren von der Familie Rottensteiner übernommen wurde und rund hundert Objekte in Baden und Umgebung betreut. Anlässlich des Betriebsbesuchs von Bezirksvorsitzendem Harald Schachl und Ann-Kathrin Dobretsberger von der Jungen Wirtschaft Baden und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt gab Geschäftsführer Manfred Rottensteiner spannende Einblicke in das Leistungsspektrum einer Hausverwaltung. „Der persönliche Kontakt zu den Eigentümern ist uns ein ebenso großes Anliegen wie die jahrelange Zusammenarbeit mit verlässlichen Handwerksbetrieben“ betonte der engagierte Unternehmer gegenüber den Besuchern.

www.hausverwaltung-boeck.at