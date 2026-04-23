Junge Wirtschaft zu Besuch bei Jungunternehmern in Hollabrunn

Zu einem gemeinsamen Betriebsbesichtigungsvormittag lud die Junge Wirtschaft (JW) Bezirk Hollabrunn.

Dabei erhielten die teilnehmenden Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer spannende Einblicke in drei unterschiedliche Betriebe aus der Region und nutzten die Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken. Begleitet wurde die Gruppe auch von Julius Gelles, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Hollabrunn.

Den Auftakt bildete der Besuch bei Martin Haider von eXum.engineering GmbH. Das junge Unternehmen ist auf hochpräzise CNC-Fertigung spezialisiert und bietet zusätzlich Entwicklungs- und Konstruktionsleistungen an. Nach einer spannenden Vorstellung des Unternehmens folgte eine Führung durch die verschiedenen Produktionsbereiche, bei der die Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen der Fertigung werfen konnten.









© WKNÖ V.l.: JW-Bezirksvorsitzende-Stv. Anna Sackl, JW-Bezirksvorsitzende-Stv. Maximilian Hirsch, JW-Bezirksvorsitzende Victoria Sackl, Manuela Graf-Staudinger, Martin Haider, JW-Bezirksvorsitzende-Stv. Sebastian Zahlbruckner, Martin Grätzhofer

Anschließend führte der Weg zum Autohaus Sauberer. In dem von Jürgen Sauberer geführten Familienbetrieb erhielten die Teilnehmer Einblicke in das 1988 gegründete Unternehmen. Angeboten werden Neu- und Gebrauchtwagen der Marken Ford, Suzuki und MG sowie umfassende Service- und Reparaturleistungen. Mittlerweile gibt es zudem einen zweiten Standort in Horn.

© WKNÖ V.l.: JW-Bezirksvorsitzende-Stv. Anna Sackl, JW-Bezirksvorsitzende-Stv. Maximilian Hirsch, JW-Bezirksvorsitzende Victoria Sackl, Manuela Graf-Staudinger, JW-Bezirksvorsitzende-Stv. Sebastian Zahlbruckner, Martin Grätzhofer, Martin Haider, Jürgen Sauberer

Den Abschluss bildete die Besichtigung des Steinmetzbetriebs Stone4you e.U., wo Sebastian Leeb durch die verschiedenen Bereiche des Betriebs führte. Dabei konnten die Teilnehmer auch den neu gestalteten Eingangsbereich besichtigen. Der Betrieb verbindet traditionelle Steinmetzarbeit mit modernen Technologien und bietet ein breites Spektrum an Arbeiten mit Natur- und Kunststein.

© Stone4you V.l.: JW-Bezirksvorsitzende-Stv. Anna Sackl, Martin Grätzhofer, JW-Bezirksvorsitzende Victoria Sackl, Martin Haider, JW-Bezirksvorsitzende-Stv. Maximilian Hirsch, Manuela Graf-Staudinger, JW-Bezirksvorsitzende-Stv. Sebastian Zahlbruckner, Sebastian Leeb

Neben den Betriebsführungen stand vor allem der Austausch unter den Unternehmerinnen und Unternehmern im Mittelpunkt.

„Es war spannend zu sehen, wie vielfältig und innovativ unsere Betriebe im Bezirk arbeiten. Solche Einblicke bringen nicht nur neue Perspektiven, sondern stärken auch die Vernetzung untereinander“, betont JW-Bezirksvorsitzende Victoria Sackl.

Die Junge Wirtschaft Hollabrunn organisiert regelmäßig Veranstaltungen, um Austausch, Vernetzung und Zusammenarbeit unter jungen Unternehmerinnen und Unternehmern im Bezirk zu fördern.