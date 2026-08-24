Junge Wirtschaft zu Gast im Kletterpark Rosenburg

Die Mitglieder der Jungen Wirtschaft nutzten einen gemeinsamen Nachmittag im Kletterpark Rosenburg, um sportliche Aktivität mit spannenden Einblicken in die Unternehmenspraxis zu verbinden. Mit dabei waren JW-Bezirksvorsitzender Lukas Karl aus Zwettl sowie die stellvertretende JW-Bezirksvorsitzende Christina Scheubrein aus Krems.

Im Rahmen einer Betriebsbesuches erfuhren die Teilnehmer Wissenswertes über die Entstehung des Kletterparks, die Herausforderungen im laufenden Betrieb sowie die hohen Anforderungen an Sicherheit und Qualität. Vorgestellt wurden unter anderem die regelmäßigen Prüfpflichten und technologische Weiterentwicklungen, die einen sicheren und modernen Betrieb gewährleisten.

Anschließend konnten die Mitglieder die verschiedenen Parcours selbst ausprobieren und den Kletterpark aus der Perspektive der Besucher erleben.

„Solche Betriebsbesuche zeigen, wie viel Engagement, Innovation und Verantwortung hinter erfolgreichen Unternehmen in unserer Region stehen", betonte JW-Bezirksvorsitzender Lukas Karl.