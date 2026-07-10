Junge Wirtschaft Zwettl: Unternehmerisches Denken spielerisch trainieren

Beim Spieleabend der Jungen Wirtschaft Zwettl drehte sich alles um wirtschaftliche Entscheidungen, Chancen und Risiken. In geselliger Runde konnten die Teilnehmer verschiedene Business-Szenarien ausprobieren – vom Aufbau eines Start-ups über Investitionen an der Börse bis hin zum Umgang mit einem plötzlichen Börsencrash. Gleichzeitig bot die Veranstaltung viel Raum für Austausch und Vernetzung.

„Unternehmerisches Denken lernt man nicht nur in Seminaren, sondern auch durch Ausprobieren. Die Spiele haben auf spannende Weise gezeigt, wie wichtig strategische Entscheidungen, Risikobewusstsein und unternehmerischer Mut sind“, betont JW-Bezirksvorsitzender Lukas Karl.