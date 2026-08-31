Junge Wirtschaft Zwettl zu Besuch bei Bianca´s Moments

Die Junge Wirtschaft Zwettl war diesmal zu Gast bei Bianca Grünsteidl und ihrem Unternehmen „Bianca's Moments“ in Arbesbach. Bezirksvorsitzender Lukas Karl nutzte die Gelegenheit, um sich vor Ort über die Entwicklung des Betriebs sowie die vielseitige Produktpalette zu informieren.

Mit „Bianca's Moments“ hat sich Bianca Grünsteidl auf die Herstellung und Gestaltung personalisierter Geschenkideen und handgefertigter Produkte rund um Schwangerschaft, Baby und Kind sowie Schmuck, Dekoration und individuelle Erinnerungsstücke spezialisiert. Dabei stehen Kreativität, Qualität und die persönliche Note im Mittelpunkt. Viele der angebotenen Produkte werden individuell nach Kundenwunsch gestaltet und schaffen besondere Erinnerungen für unterschiedliche Anlässe.

Der direkte Austausch bot die Gelegenheit, über die Chancen und Anforderungen kleiner Unternehmen im ländlichen Raum zu sprechen.

„Die Vielfalt und Kreativität unserer regionalen Unternehmerinnen und Unternehmer ist beeindruckend. Mit ihrem individuellen Angebot zeigt Bianca Grünsteidl eindrucksvoll, wie aus Leidenschaft und Engagement erfolgreiche Geschäftsideen entstehen können“, betonte Bezirksvorsitzender Lukas Karl.

Die Junge Wirtschaft Zwettl bedankt sich für die Gastfreundschaft und den interessanten Einblick in das Unternehmen und wünscht Bianca Grünsteidl weiterhin viel Erfolg für die Zukunft.

www.biancas-moments.com