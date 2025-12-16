Jungunternehmer aus Sprögnitz bringt „Fuchs & Henn“ zurück auf den Spieltisch

Manchmal entstehen die schönsten Projekte dort, wo Herz, Heimat und eine gute Idee zusammentreffen. Genau so begann die Geschichte von „Fuchs & Henn“, dem neu interpretierten Spieleklassiker aus dem Waldviertel.

Bernhard Heindl, Jungunternehmer aus Sprögnitz, wollte ein Stück seiner eigenen Kindheit ins Heute holen – ein Spiel, das Familien an einen Tisch bringt, das lautes Lachen, Ehrgeiz und viele Glücksmomente auslöst. Die Idee, Fuchs & Henn neu aufleben zu lassen, ließ ihn nicht los. „Spiele, die regional produziert werden und echte Qualität bieten, haben wieder ihren Platz verdient“, sagt er überzeugt.

Für die künstlerische Umsetzung holte er sich Unterstützung von Illustratorin und Grafikdesignerin Tanja Waglechner. Mit viel Feingefühl und Liebe zum Detail verlieh sie der Neuauflage ihren besonderen Charme. Aus ihrer Feder stammen die Illustrationen und das Spieldesign, das auf elegante Weise Tradition und modernes Design miteinander verbindet.

Was das Projekt besonders macht, ist nicht nur die kreative Zusammenarbeit, sondern auch der gemeinsame Anspruch an Regionalität und Nachhaltigkeit. Produziert wird ausschließlich in Österreich – ein bewusstes Zeichen für Wertigkeit, kurze Wege und eine lebendige Waldviertler Wirtschaft.

Und es gibt noch einen Grund zur Freude: Mit jedem verkauften Spiel wird die Kinderburg Rappottenstein unterstützt. Ein Beitrag, der Kindern in schwierigen Lebenslagen zugutekommt – und der Fuchs & Henn zu einem Geschenk macht, das doppelt Freude schenkt.

Die Neuauflage von Fuchs & Henn ist ab sofort im Handel sowie online unter www.waldviertler-spielewelt.at erhältlich – ein Herzensprojekt, das die Region stärkt und Familien verbindet.

© zVg V.l.: Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas, Stadtrat Thomas Weiss, Tanja Waglechner, Bernhard Heindl, Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner



