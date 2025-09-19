„Junior Sales Champions 2025“: Beste NÖ Verkaufstalente gekürt

Niederösterreichs beste Nachwuchs-Verkäuferinnen und –Verkäufer stehen fest: Leonie Theiß aus Langschlag (Bezirk Zwettl) vom Lehrbetrieb XXXLutz in Zwettl hat sich in einem spannenden Finale im WIFI St. Pölten zum „Junior Sales Champion 2025“ gekürt und darf sich über ein Preisgeld von 1.500 Euro der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) freuen. Silber ging an Bastian Reiterer aus Sollenau (Bezirk Wr. Neustadt) vom Lehrbetrieb BILLA AG in Felixdorf (Bezirk Wr. Neustadt) mit einem Preisgeld von 700 Euro, Bronze und ein Preisgeld von 300 Euro an Celina Bartilla aus Kirchberg/Wechsel (Bezirk Neunkirchen ) vom Lehrbetrieb Köck M. GmbH in Kirchberg/Wechsel. Theiß und Reiterer werden Niederösterreich nun auch beim Bundeslehrlingswettbewerb am 8. Oktober in Salzburg vertreten.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker: „Ihr seid gefragte Fachkräfte“

„Bewerbe wie dieser sind eine große Chance, um euer fachliches Wissen zu zeigen. Ihr sammelt damit auch wichtige Erfahrungen für Euer Berufsleben. Gleichzeitig mit Euch holen wir auch die Ausbildungsbetriebe vor den Vorhang. Denn wie dieser Wettbewerb beweist, leisten sie wirklich eine top Arbeit“, richtete Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, den Teilnehmern in seiner Videobotschaft aus. „Für mich war die Lehre der optimale Start ins Berufsleben und gleichzeitig die Basis für mein eigenes Unternehmen. Mit Eurer Lehrausbildung habt ihr die beste Form der beruflichen Qualifikation. Nutzt eure Fähigkeiten. Nutzt die Erfahrung von diesem Wettbewerb. Ihr seid gefragte Fachkräfte für die Zukunft! Mit Eurer Ausbildung stehen Euch alle Wege offen. Und ganz wichtig: Glaubt an Euch, ich tue es auf jeden Fall! Viel Erfolg und weiterhin alles Gute!“

Christiane Teschl-Hofmeister: „Bewahrt euch das Feuer“

„Ich weiß, ihr habt sehr viele Talente, die bei solchen Wettbewerben zum Ausdruck kommen. Ich habe auch Talent: Einkaufen“, sagt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in ihrer Videobotschaft an die Teilnehmer und spezifiziert: „Weil mir im Handel so großartige Fachkräfte gegenüberstehen, wie ihr es eines Tages auch sein werdet. Ich wünsche euch alles Gute, bewahrt euch das Feuer, das ihr ausstrahlt, wenn ihr euch einem Wettbewerb stellt und ich bin überzeugt, dass euch im Handel fast jede Karriere offensteht, wenn ihr weiterhin so engagiert bleibt. Alles Gute, viel Vergnügen – ein Wettbewerb kann auch Vergnügen machen, und viel Erfolg für eure Zukunft.“

Tobias Spazierer: „Mit dem Lehrabschluss kann man im Handel vieles erreichen“

„Unseren Lehrlingswettbewerb Junior Sales Champion sehe ich als ein echtes Leuchtturmprojekt für die Handelslehre. Jährlich begeistern mich das Engagement und das Talent der Kandidatinnen und Kandidaten aufs Neue. Engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herzstück unserer regionalen Handelsbetriebe. Sie überzeugen durch persönliche Betreuung, gehen auf individuelle Wünsche ein und tragen damit maßgeblich zur Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden bei. Die Leidenschaft, mit der unsere jungen Verkaufstalente bei der Sache sind, ist förmlich spürbar. Mit dem Lehrabschluss haben sie die beste Basis für ihre berufliche Zukunft: Wer ihn erfolgreich absolviert, kann im Handel viel erreichen und bei entsprechender Leistung die Karriereleiter bis ganz nach oben klettern“, betont NÖ Handelsobmann-Stv. und Juryvorsitzender Tobias Spazierer.

Bewertung durch hochrangige Jury und Publikum

Entsprechend legten sich die insgesamt zehn Finalistinnen und Finalisten, die sich zuvor in eigenen Castings für die Endrunde qualifizieren mussten, ins Zeug. In fingierten, zehnminütigen Verkaufsgesprächen mit zwei Kunden-Darstellern mussten sie in Deutsch und Englisch ihr Wissen und ihr Verkaufstalent ebenso beweisen wie ihre Schlagfertigkeit. Bewertet wurde der Auftritt von einer hochkarätigen Jury, die aus Vertretern der Sparte Handel, der NÖ Berufsschulen sowie Vorjahressiegerin Lisa Mauder bestand. Auch das Publikum konnte direkt mittels Handy mitvoten und sich damit in die Entscheidung einbringen.

Rund 2.200 Lehrlinge im NÖ Handel

Der niederösterreichische Handel bildet rund 2.000 Lehrlinge aus. Der Lehrberuf Einzelhandelskaufmann/-frau gehört zu den beliebtesten Lehrberufen Österreichs. Mit Innovationen, wie dem Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/-frau, wird die Handelslehre noch attraktiver gemacht. Krisensicherheit, die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln, einen Arbeitsplatz in der Nähe des Wohnorts zu haben sowie die größtmögliche Flexibilität bei den Arbeitszeiten sind die wichtigsten Faktoren, die junge Menschen eine Handelslehre ergreifen lassen.

© David Schreiber V.l.: Spartengeschäftsführer Karl Ungersbäck, WKNÖ-Vizepräsident Thomas Schaden, Bastian Reiterer (Platz 2), Leonie Theiß (Platz 1) und Celina Bartilla (Platz 3) und Juryvorsitzender Tobias Spazierer.

© David Schreiber Die NÖ Nachwuchs-Verkäufer:innen wussten beim Verkaufsgespräch zu überzeugen. Leonie Theiß holte sich den Sieg.

© David Schreiber V.l.: WKNÖ-Vizepräsident Thomas Schaden, Bastian Reiterer, Juryvorsitzender Tobias Spazierer, Leonie Theiß, Spartengeschäftsführer Karl Ungersbäck, Celina Bartilla, und Schulqualitätsmanager Gunnar Hamann

