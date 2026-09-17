„Junior Sales Champions 2026“: Beste NÖ Verkaufstalente gekürt

Sieg für Leonie Hofschweiger aus Bergland (Bezirk Melk) vom Lehrbetrieb Steinecker Moden GmbH in Randegg (Scheibbs) vor Marcel Kolm aus Messern (Bezirk Horn) vom Lehrbetrieb XXXLutz KG in Horn und Laura Luger aus Engabrunn (Bezirk Krems-Land) vom Lehrbetrieb XXXLutz KG in Krems. Tolle Leistungsschau von Niederösterreichs Nachwuchs-Verkäufer:innen.

Niederösterreichs beste Nachwuchs-Verkäuferinnen und –Verkäufer stehen fest: Leonie Hofschweiger aus Bergland vom Lehrbetrieb Steinecker Moden GmbH in Randegg hat sich in einem spannenden Finale im WIFI St. Pölten zum „Junior Sales Champion 2026“ gekürt und darf sich über ein Preisgeld von 1.500 Euro der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) freuen. Silber ging an Marcel Kolm aus Messern (Bezirk Horn) vom Lehrbetrieb XXXLutz KG in Horn mit einem Preisgeld von 700 Euro, Bronze und ein Preisgeld von 300 Euro an Laura Luger aus Engabrunn (Bezirk Krems-Land) vom Lehrbetrieb XXXLutz KG in Krems. Hofschweiger und Kolm werden NÖ nun auch beim Bundeslehrlingswettbewerb am 7. Oktober in Salzburg vertreten.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker: "Hinter guten Lehrlingen stehen auch engagierte Ausbildungsbetriebe, Ausbildnerinnen und Ausbilder"

„Bewerbe wie dieser sind eine große Chance, um euer fachliches Wissen zu zeigen. Ein Verkaufsgespräch vor Publikum zu führen – und das auch noch auf Englisch – braucht Fachwissen, ein gutes Gespür für Menschen und natürlich auch Mut. Ihr habt euch bei den bisherigen Bewerben durchgesetzt und steht heute unter den zehn Besten Niederösterreichs. Darauf könnt ihr schon jetzt stolz sein“, richtete Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, den Teilnehmern in seiner Videobotschaft aus. „Ich selbst bin mit einer Lehre ins Berufsleben gestartet. Für mich war sie die Grundlage für meinen weiteren Weg und später auch für mein eigenes Unternehmen. Deshalb weiß ich aus eigener Erfahrung, wie viele Möglichkeiten euch mit einer Lehre offenstehen. Und eines darf man dabei nicht vergessen: Hinter guten Lehrlingen stehen auch engagierte Ausbildungsbetriebe und Ausbilderinnen und Ausbilder. Sie geben ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter und sorgen dafür, dass unser Fachkräftenachwuchs bestens ausgebildet ist.“

LR Christiane Teschl-Hofmeister: "Der Handel bietet vielfältige Karrierechancen"

„Die Junior Sales Champions zeigen eindrucksvoll, wie viel Talent, Engagement und Begeisterung in unseren jungen Nachwuchskräften steckt. Der Handel bietet vielfältige Karrierechancen, und ich bin überzeugt, dass euch im Handel fast jede Karriere offensteht, wenn ihr weiterhin so engagiert bleibt. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg und vor allem Freude daran, ihr Können unter Beweis zu stellen“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Juryvorsitzender Christof Kastner: Gute Verkäufer:innen sind durch nichts zu ersetzen

„Gute Verkäuferinnen und Verkäufer sind durch nichts zu ersetzen. Sie verbinden Fachwissen mit Einfühlungsvermögen, erkennen die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden und schaffen Vertrauen. Genau diese Fähigkeiten machen den stationären Handel so erfolgreich. Unsere Finalistinnen und Finalisten zeigen schon heute, wie viel Talent und Professionalität in der nächsten Generation steckt. Der Junior Sales Champion macht diese Leistungen sichtbar und würdigt gleichzeitig das große Engagement unserer Ausbildungsbetriebe“, weiß der Vorsitzende des Ausschusses für Berufsausbildung in der Sparte Handel, Christof Kastner.

Bewertung durch hochrangige Jury und Publikum

Entsprechend legten sich die insgesamt zehn Finalistinnen und Finalisten, die sich zuvor in eigenen Castings für die Endrunde qualifizieren mussten, ins Zeug. In fingierten, zehnminütigen Verkaufsgesprächen mit zwei Kunden-Darstellern mussten sie in Deutsch und Englisch ihr Wissen und ihr Verkaufstalent ebenso beweisen wie ihre Schlagfertigkeit. Bewertet wurde der Auftritt von einer hochkarätigen Jury, die aus Vertretern der Sparte Handel, der NÖ Berufsschulen sowie Vorjahressiegerin Leonie Theiß bestand. Auch das Publikum konnte direkt mittels Handy mitvoten und sich damit in die Entscheidung einbringen.

Rund 2.000 Lehrlinge im NÖ Handel

Der NÖ Handel bildet rund 2.000 Lehrlinge aus. Der Lehrberuf Einzelhandelskaufmann/-frau gehört zu den beliebtesten Lehrberufen Österreichs. Mit Innovationen, wie dem Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/-frau, wird die Handelslehre noch attraktiver gemacht. Krisensicherheit, die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln, einen Arbeitsplatz in der Nähe des Wohnorts zu haben sowie die größtmögliche Flexibilität bei den Arbeitszeiten sind die wichtigsten Faktoren, die junge Menschen eine Handelslehre ergreifen lassen.

Highlights

Wir benötigen Ihre Zustimmung Hier würden wir Ihnen gerne einen externen Inhalt anzeigen. Dafür benötigen wir allerdings Ihre Zustimmung, da Ihr Browser personenbezogene technische Daten zu Geräten und Nutzerverhalten mitunter mit US-amerikanischen Anbietern austauscht. Diese Daten unterliegen keinem dem EU-Datenschutzrecht angemessenen Schutzniveau und insbesondere kann die US-amerikanische Regierung Zugang zu diesen Daten erlangen. Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können diese Einstellungen jederzeit in den Cookie-Einstellungen im Footer unserer Webseite widerrufen. Zustimmen Allen Cookies zustimmen









© Andreas Kraus WKNÖ-Direktor-Stv. Maria Gindl, WKNÖ-Vizepräsident Thomas Schaden, Juryvorsitzender und Spartenobmann-Stv. Christof Kastner, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Qualitätsschulmanager Johannes Tanzer und Sparten-Geschäftsführer Karl Ungersbäck (v.l.) gratulieren: v.l.: Marcel Kolm, Leonie Hofschweiger und Laura Luger.

© Andreas Kraus Beim Verkaufsgespräch: Siegerin Leonie Hofschweiger von Steinecker Moden in Randegg.

Foto-Download