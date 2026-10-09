Junior Skills NÖ: Bester Gastronomie-Nachwuchs gekürt

Landessieg bei den Restaurantfachleuten für Sarah Bleier vom Gesundheitsresort Königsberg in Bad Schönau, bei den Köchinnen und Köchen für Lorenz Almeder vom Landhaus Bacher in Mautern. Insgesamt 14 Lehrlinge stellten bei den „Junior Skills NÖ“ in Geras ihr Können unter Beweis.

Die Sieger der „Junior Skills NÖ“ stehen fest: Sarah Bleier setzte sich bei den Restaurantfachleuten durch, Lorenz Almeder bei den Köchinnen und Köchen. Insgesamt 14 Lehrlinge traten in der Landesberufsschule Geras zum Landeslehrlingswettbewerb an.

Dabei mussten die Nachwuchskräfte ihr Können in zahlreichen Disziplinen beweisen. Die angehenden Restaurantfachleute deckten Tische fachgerecht ein, bereiteten Cocktails und Kaffeespezialitäten zu, filetierten Fische, brachen Servietten kunstvoll und zapften Bier professionell. Ein Sensorik-Test und eine simulierte Gästeberatung ergänzten das Wettbewerbsprogramm.

In der Küche stand das Motto „Farbenpracht“ im Mittelpunkt. Aus einem vorgegebenen Warenkorb mussten die Köchinnen und Köche ein 3-Gänge-Menü entwickeln und zubereiten. Bewertet wurden Kreativität, handwerkliche Umsetzung und Schwierigkeitsgrad der Gerichte.

Tolle Bühne, um Leistungen sichtbar zu machen

„Unsere Lehrlinge haben eindrucksvoll gezeigt, wie viel Talent, Engagement und fachliches Können in der nächsten Generation der niederösterreichischen Gastronomie steckt. Die Junior Skills bieten eine tolle Bühne, um diese Leistungen sichtbar zu machen und die Bedeutung einer hochwertigen Berufsausbildung zu unterstreichen“, betont Dietmar Schöner, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer NÖ.

Die Siegerinnen und Sieger

Koch/Köchin

1. Platz: Lorenz Almeder – Landhaus Bacher, Mautern

Lorenz Almeder – Landhaus Bacher, Mautern 2. Platz: Nicole Pertl – Lebens.Resort & Gesundheitszentrum Ottenschlag

Nicole Pertl – Lebens.Resort & Gesundheitszentrum Ottenschlag 3. Platz: Jonas Stangl – Pizzeria Topolino, Hainfeld

Restaurantfachmann/-frau

1. Platz: Sarah Bleier – Gesundheitsresort Königsberg, Bad Schönau

Sarah Bleier – Gesundheitsresort Königsberg, Bad Schönau 2. Platz: Amelia Kubacki – Kalchhauser & Hausleitner Gastronomiebetriebs GmbH, Krems

Amelia Kubacki – Kalchhauser & Hausleitner Gastronomiebetriebs GmbH, Krems 3. Platz: Julia Siedl – Lebens.Resort & Gesundheitszentrum Ottenschlag

© WKNÖ Walter Schmalwieser (Geschäftsführer der Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie), Sarah Bleier (Restaurantfachfrau, Gesundheitsresort Königsberg, Bad Schönau), Jonas Stangl (Koch, Pizzeria Topolino, Hainfeld), Amelia Kubacki (Restaurantfachfrau, Kalchhauser & Hausleitner Gastronomiebetriebs GmbH, Krems), Lorenz Almeder (Koch, Landhaus Bacher, Mautern), Julia Siedl (Restaurantfachfrau, Lebens.Resort & Gesundheitszentrum Ottenschlag), Cornelia Knell-Schleicher (Landesausbildungsreferentin), Nicole Pertl (Köchin, Lebens.Resort & Gesundheitszentrum Ottenschlag), Dietmar Schöner (Obmann der Fachgruppe Gastronomie) und Starkoch Bernhard Zimmerl.

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