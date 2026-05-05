Juwelier Eduard in Ebreichsdorf feiert Jubiläum
Ebreichsdorf
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Aktualisiert am 05.05.2026
Glänzende Schmuckstücke, elegante Uhren und viele strahlende Gesichter: Jack Eduard Yalcin aus Ebreichsdorf lud zum zehnjährigen Jubiläum von „Juwelier Eduard“ in die Wiener Straße 11. Zahlreiche Stammkunden, Freunde und Vertreter aus Politik und Wirtschaft kamen, um mit dem Unternehmer auf die erste erfolgreiche Dekade anzustoßen. Für beste Stimmung sorgten neben kulinarischen Köstlichkeiten ein DJ und ein Gewinnspiel.