JW Afterwork in Gablitz

Das Afterwork-Treffen der Jungen Wirtschaft Purkersdorf fand dieses Mal im Restaurant Thalassa in Gablitz statt. In entspannter Atmosphäre nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit zum Austausch, Netzwerken und gemütlichen Beisammensein. Bei gutem Essen und angenehmen Gesprächen stand vor allem der persönliche Kontakt innerhalb der JW-Community im Mittelpunkt.

Bezirksvorsitzende Miriam Scharf freute sich besonders über den regen Austausch und das nette Miteinander des Abends.