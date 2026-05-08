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© JW-Purkersdorf

JW Afterwork in Gablitz

Gablitz

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Aktualisiert am 08.05.2026

Das Afterwork-Treffen der Jungen Wirtschaft Purkersdorf fand dieses Mal im Restaurant Thalassa in Gablitz statt. In entspannter Atmosphäre nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit zum Austausch, Netzwerken und gemütlichen Beisammensein. Bei gutem Essen und angenehmen Gesprächen stand vor allem der persönliche Kontakt innerhalb der JW-Community im Mittelpunkt.

Bezirksvorsitzende Miriam Scharf freute sich besonders über den regen Austausch und das nette Miteinander des Abends.

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© JW-Purkersdorf V.l.: JW-Bezirksvorsitzende Miriam Scharf mit den TeilnehmerInnen (2. von rechts)