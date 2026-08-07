JW Afterwork in Gablitz

Beim gestrigen Afterwork der Jungen Wirtschaft trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kleinen Feinen in Gablitz zu einem entspannten Abend in angenehmer Atmosphäre. In lockerer Runde wurde genetzwerkt, Ideen ausgetauscht und neue Kontakte geknüpft.

Bezirksvorsitzende Miriam Scharf freute sich besonders über den gelungenen Austausch und darüber, auch neue Gesichter in der Runde begrüßen zu dürfen: „Unsere Region ist unglaublich vielfältig. Genau dieser Austausch macht die Junge Wirtschaft so wertvoll.“