Blick hinter die Kulissen bei Forster United Optics: Junge Wirtschaft Melk zu Gast bei Traditionsunternehmen

Die Junge Wirtschaft Bezirk Melk lud zu einer Betriebsbesichtigung bei Forster United Optics in Melk ein. Das Traditionsunternehmen wurde 1953 von Leopold Forster in Gmünd gegründet. Heute führt Daniel Kuschinsky das Familienunternehmen, nachdem Hannes Forster den Betrieb 2022 übergeben hat.

Forster United Optics betreibt neun Filialen in Niederösterreich und eine in Oberösterreich und gilt seit Jahrzehnten als führender Optiker im Mostviertel.

Erfolgsfaktor Mensch: Hier steht Mitarbeiterzufriedenheit an erster Stelle

Nach einem spannenden Blick hinter die Kulissen teilte Geschäftsführer und ehemaliges Mitglied der Jungen Wirtschaft, Daniel Kuschinsky, seine Erfolgsstrategie mit den Besucherinnen und Besuchern: das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konsequent in den Mittelpunkt zu stellen.

In den letzten Jahren konnte er die Belegschaft verdreifachen. Ein klarer Beleg für die Dynamik und das Wachstum des Unternehmens.

Als größte unternehmerische Herausforderung nennt Kuschinsky die Selbstmotivation: Disziplin zu bewahren und dranzubleiben, auch wenn es schwierig wird. Eine Haltung, die sich langfristig auszahlt – und eine der zentralen Botschaften, die er der Jungen Wirtschaft mitgeben möchte.

Praxiswissen für den Unternehmenserfolg: Buchhaltung verständlich erklärt

Im Anschluss referierte Anton Fonatsch, Geschäftsführer von DieZiffernSchmiede e.U., über den Aufbau einer soliden Buchhaltung.

Seine praxisnahen Tipps vermittelten nicht nur notwendiges Know-how, sondern lieferten den Teilnehmenden auch wertvolle Impulse für den eigenen Betrieb.

Den Abschluss bildete ein offenes Netzwerktreffen, bei dem sich Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer in entspannter Atmosphäre austauschten und neue Kontakte knüpfen konnten.

Erfolg entsteht im Netzwerk: Die Junge Wirtschaft Melk verbindet, stärkt und vertritt dich

Die Junge Wirtschaft Bezirk Melk bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie bei Daniel Kuschinsky und Anton Fonatsch für ihre wertvolle Zeit und die spannenden Einblicke.

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© WKNÖ (vorne kniend v. l. n. r.): Elisabeth Eder, Adelheid Raubal, Desirée Latiu, Dominik Lechner

(stehend v. l. n. r.): Valeriu Ursu, Helmut Raubal, Martina Hochstöger, Geschäftsführer Fürster Daniel Kuschinsky, JW-Vorsitzender Florian Weigl, Anton Fonatsch, Benjamin Hell, WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger, Andrea Harrer-Haberl, Eric Freiberger, Markus Grünn, Ernst Gruber, Thomas Kracher





