Junge Wirtschaft Horn hat sich neu aufgestellt

Romeo Semper, IT-Spezialist aus Horn wurde einstimmig zum neuen Bezirksvorsitzenden der Jungen Wirtschaft (JW) Horn gewählt. Damit löst er Felix Riel nach knapp acht Jahren in dieser Funktion ab. Zur Seite stehen ihm als Stellvertreter Torsten Bauer aus Brunn/Wild und Georg Harrer aus Weitersfeld.

Wir wollen Erfahrungsaustausch und Netzwerken für alle Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer ermöglichen. Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe





Links Junge Wirtschaft NÖ

Seitens der Jungen Wirtschaft NÖ gratulierten Landesvorsitzender Patrick Mayer und Christina Hiesberger dem neuen Team zur Wahl und gaben einen kurzen Überblick über die Ziele und Aktivitäten der JW.

Viel Erfolg für ihre Arbeit wünschte Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer der neuen Mannschaft und dankte Felix Riel für seinen Einsatz.

© WKNÖ v.l.n.r.: Felix Riel, Christina Hiesberger (WKNÖ), Georg Harrer, Romeo Semper, Torsten Bauer, Landesvorsitzender Patrick Mayer und Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer



