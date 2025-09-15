JW Krems lud zum Event: „Business ist Teamsport“

In der WKNÖ-Bezirksstelle Krems veranstaltete die Junge Wirtschaft Krems einen Vortrag zum Thema „Business ist Teamsport – Wie du mit deinem Team vom Müssen ins Wollen kommst“. Keynote-Speaker Wilhelm Tupy begeisterte die Teilnehmer:innen mit praxisnahen Impulsen und führt vor, wie Führung gelingt, wenn Motivation nicht auf Kontrolle, sondern auf Vertrauen und Begeisterung basiert.

Die Resonanz war positiv: Viele Besucher:innen nahmen konkrete Anregungen für ihren Führungsalltag mit. Besonders geschätzt wurde die offene Diskussionsrunde, in der individuelle Fragen und Erfahrungen eingebracht werden konnten. Im Anschluss fand ein geselliger Ausklang bei Brötchen und Wein statt. Dieser bot die perfekte Gelegenheit, um in entspannter Atmosphäre Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und neue Kooperationen anzustoßen.

Junge Wirtschaft Krems | Flickr, Fotos: IT Kaufmann

