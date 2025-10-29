Im Rahmen von „JW LIVE vor ORT“ trafen sich Jungunternehmer:innen und Start-ups aus Niederösterreich und Oberösterreich zu einer besonderen Netzwerkveranstaltung in Liebenau. Nach der Begrüßung sorgte Kabarettist Mario Sacher („DER SACHER“) mit Wortspielen, Pointen und Gesang für beste Stimmung – direkt, urkomisch und authentisch.

Ein Highlight war die Betriebsbesichtigung bei der Spiel Sport Motorik Penz GmbH (www.motorik-penz.at), wo Bewegungsfreude zur Realität wird. Das Team rund um die Brüder Lukas und Mario Penz entwickelt Erlebniswelten, vom Abenteuerspielplatz bis zum Generationenpark, die weit über Österreich hinaus begeistern. Ein Paradebeispiel für unternehmerische Vision und Wachstum.

Beim anschließenden Networking wurden neue Kontakte geknüpft und Ideen ausgetauscht, ein gelungener Abend mit viel Potenzial für zukünftige Kooperationen zwischen den Bundesländern.