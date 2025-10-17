Netzwerken trifft Lebensrettung – Erfolgreiches Event der Jungen Wirtschaft Mödling beim Roten Kreuz

Ein Nachmittag ganz im Zeichen von Austausch, Engagement und Erste Hilfe: Die Junge Wirtschaft Mödling lud in Kooperation mit der JW Baden zu einem besonderen Networking-Event ins Rote Kreuz Mödling. Es wurden nicht nur neue Kontakte geknüpft, sondern auch lebensrettende Kenntnisse aufgefrischt.

Zahlreiche junge Unternehmer:innen und Selbstständige aus der Region nutzten die Gelegenheit sich auszutauschen. Im Fokus stand jedoch auch ein praxisnaher Erste-Hilfe-Auffrischungskurs durch erfahrene Sanitäter:innen des Roten Kreuzes Mödling – ein Thema, das gerade im Alltag oft zu kurz kommt, aber im Ernstfall entscheidend sein kann.

„Es war uns wichtig, ein Event zu schaffen, welches nicht nur das wirtschaftliche Netzwerk stärkt, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung ins Zentrum rückt“, so Lilly Kaltenbrunner, Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft Mödling. „Erste Hilfe kann Leben retten – und es ist großartig zu sehen, wie viele Unternehmer:innen bereit sind, hier Verantwortung zu übernehmen.“

Das Event wurde von allen Seiten als voller Erfolg gewertet und zeigt einmal mehr, wie vielseitig und engagiert die junge Wirtschaft in der Region aufgestellt ist.