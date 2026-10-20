JW Scheibbs bei Mosser

Junge Wirtschaft Bezirk Scheibbs blickte hinter die Kulissen von Mosser Holzindustrie in Randegg.

Spannende Einblicke in einen der bedeutenden Industriebetriebe des Kleinen Erlauftals erhielten die Mitglieder der Jungen Wirtschaft Bezirk Scheibbs bei ihrer jüngsten Betriebsbesichtigung bei der Mosser Holzindustrie GmbH in Randegg.

Nach einer kurzen Unternehmenspräsentation führte Erich Faffelberger, Betriebsleiter und Prokurist bei Mosser, die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer persönlich durch das Werk. Dabei erhielten die Teilnehmer interessante Einblicke in die Produktionsabläufe, die Verarbeitung des Rohstoffs Holz sowie die betrieblichen Strukturen des regional verwurzelten Unternehmens.

Auch WKO-Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl und Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater waren mit dabei und nutzten die Gelegenheit, sich mit den jungen Wirtschaftstreibenden auszutauschen.

„Wir haben im Bezirk Scheibbs unglaublich starke und erfolgreiche Unternehmen, die weit über unsere Bezirks- ja sogar über die Landes- und Europagrenzen hinaus tätig sind. Oft kennt man die Betriebe vom Namen oder vom Vorbeifahren, aber erst bei einem Blick hinter die Kulissen wird einem bewusst, wie viel Know-how, Innovationskraft und Wertschöpfung tatsächlich dahinterstecken. Genau deshalb sind unsere Betriebsbesichtigungen so wertvoll“, betont Philipp Pflügl, Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Bezirk Scheibbs.

Besonders beeindruckend war für die Teilnehmer, welche Bedeutung Unternehmen wie Mosser für den Wirtschaftsstandort und die Arbeitsplätze in der Region haben. Gleichzeitig bot der Besuch die Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und Einblicke in die Herausforderungen eines produzierenden Industriebetriebs zu gewinnen.

Mit ihren regelmäßigen Betriebsbesichtigungen möchte die Junge Wirtschaft Bezirk Scheibbs den Austausch zwischen jungen Unternehmerinnen und Unternehmern sowie etablierten Leitbetrieben fördern und die Vielfalt der regionalen Wirtschaft sichtbar machen.