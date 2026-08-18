JW Schnittwoch im Himmelblau Wiener Neustadt

Über 50 Gäste, perfektes Wetter und jede Menge gute Gespräche: Der JW Schnittwoch im Himmelblau Beach Club war ein voller Erfolg.

Der Unternehmertalk mit Rechtsanwältin Carina Koza kam bei den Gästen besonders gut an. Mit vielen praxisnahen Beispielen rund um rechtliche Fragen beim Unternehmenswachstum sorgte sie für einen spannenden Austausch. Für die passende Erfrischung sorgte die Volksbank Niederösterreich, die alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ein Getränk einlud.

Der JW Schnittwoch, eine Initiative der Jungen Wirtschaft Wiener Neustadt rund um Patrick Kindlmayr, zeigte einmal mehr, wie gut Networking in entspannter Atmosphäre funktionieren kann.