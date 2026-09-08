Summer Cocktail 2026: Junge Wirtschaft vernetzt drei Bezirke

Netzwerken, neue Kontakte knüpfen und gemeinsam einen entspannten Sommerabend verbringen: Rund 70 Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer aus den Bezirken Amstetten, Melk und Scheibbs folgten der Einladung zum Summer Cocktail 2026 ins Mojdo nach Amstetten.

Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer nutzten die Gelegenheit, über die Bezirksgrenzen hinaus neue Kontakte zu knüpfen und sich mit Gleichgesinnten aus der Region auszutauschen.

Der Summer Cocktail stand dabei ganz im Zeichen der Vernetzung.

In lockerer Atmosphäre entstanden zahlreiche Gespräche über aktuelle Herausforderungen, neue Ideen und mögliche Kooperationen – ganz ohne klassische Vortragsagenda, dafür mit umso mehr Zeit für den persönlichen Austausch.

„Gerade für junge Unternehmerinnen und Unternehmer ist ein starkes Netzwerk unglaublich wertvoll. Viele Herausforderungen sind über die Bezirksgrenzen hinweg dieselben – umso wichtiger ist es, dass wir uns kennenlernen, Erfahrungen teilen und voneinander profitieren. Knapp 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen, dass der Wunsch nach Austausch und Vernetzung in unserer Region definitiv da ist“, freut sich Philipp „Zeus“ Pflügl, Bezirksobmann der Jungen Wirtschaft Scheibbs und Regionsverantwortlicher für Melk, Scheibbs und Amstetten im Team des Landesvorstandes der Jungen Wirtschaft NÖ.

Mit dem Summer Cocktail wurde einmal mehr gezeigt, wie wichtig der bezirksübergreifende Austausch innerhalb der Jungen Wirtschaft ist. Neben neuen Kontakten und spannenden Gesprächen stand dabei vor allem eines im Mittelpunkt: gemeinsam Unternehmertum in der Region zu leben und weiterzuentwickeln.



