JW-Team besucht neuen Kanzleistandort von Schreier & Nöstler Rechtsanwälte

Seit April 2026 befindet sich die Kanzlei von Clemens Nöstler und Philipp Schreier am neuen Standort in der Technikerstraße 12. Anlässlich der Übersiedlung stattete das JW-Team rund um die Vorsitzende Lilly Kaltenbrunner den beiden Rechtsanwälten einen Besuch ab und informierte sich über die Entwicklung der jungen Kanzlei.

Philipp Schreier bringt mehr als zehn Jahre anwaltliche Erfahrung mit. Seine Schwerpunkte liegen insbesondere im Zivilrecht – vor allem bei Zivilprozessen nach Unfällen, Schadenersatz- und Gewährleistungsfragen.

Clemens Nöstler ist ebenfalls seit rund zehn Jahren vor allem im Erb- und Immobilienrecht tätig. Gemeinsam decken die beiden Rechtsanwälte ein breites juristisches Spektrum ab, setzen jedoch gleichzeitig auf klare fachliche Spezialisierungen.

Besonders modern präsentieren sich die Kanzleiräumlichkeiten samt Blick über Wien und auch die Kanzleiorganisation: Die gesamte Aktenverwaltung erfolgt elektronisch, gearbeitet wird nahezu papierlos.

JW-Vorsitzende Lilly Kaltenbrunner zeigte sich beeindruckt vom modernen Kanzleikonzept und dem erfolgreichen gemeinsamen Schritt der beiden Rechtsanwälte am neuen Standort.