JW-Vorsitzender gratuliert zur Betriebsübergabe: Beim Waffengeschäft Enengl

Der Vorsitzende der Junge Wirtschaft Lukas Karl und Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas, stattete dem Waffengeschäft Enengl in Zwettl einen Besuch ab. Anlass war die erfolgreiche Übergabe des Meisterbetriebs an Julian Reiner und dessen Co-Partner Rainer Rosenthaler, die das Geschäft im Sommer offiziell übernommen haben.

Das Waffengeschäft Enengl blickt auf eine langjährige Geschichte zurück und ist weit über die Region hinaus für seine fachkundige Beratung und das hochwertige Sortiment bekannt. Mit Julian Reiner an der Spitze bleibt das Unternehmen in erfahrenen Händen, er war bereits zuvor mehrere Jahre im Betrieb tätig und kennt die Kundschaft sowie die Abläufe bestens.

Die Junge Wirtschaft wünscht Julian Reiner viel Erfolg, Ausdauer und Freude für die kommenden Aufgaben.

© WKNÖ JW-Vorsitzender Lukas Karl (links) und Julian Reiner