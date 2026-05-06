JW-Werksbesichtigung bei STEYR Traktoren

Am 13. April lud die Junge Wirtschaft Amstetten zu einer Werksführung bei Steyr Traktoren in St. Valentin ein.

Die Teilnehmer erhielten spannende Einblicke in die Produktion eines Traktors und erlebten hautnah, wie moderne Technik entsteht.

Neben den Eindrücken aus dem Betrieb stand auch der Austausch im Fokus. Die Veranstaltung bot die Möglichkeit, sich zu vernetzen und neue Impulse für das eigene Business mitzunehmen.

Mit Formaten wie diesem schafft die Junge Wirtschaft Amstetten praxisnahe Einblicke in erfolgreiche Unternehmen der Region und bringt Unternehmer miteinander ins Gespräch.