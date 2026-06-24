JW zu Besuch bei Bianca Göschl - Spaßfaktor für Events im Waldviertel

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs machte sich die Junge Wirtschaft Zwettl ein Bild vom Unternehmen „FunLuft“ von Göschl Bianca. Der Betrieb hat sich auf die Vermietung von Hüpfburgen und aufblasbaren Eventmodulen spezialisiert und sorgt bei Kindergeburtstagen, Vereinsfesten und Firmenveranstaltungen für Unterhaltung und Bewegung.

Mit einem vielfältigen Angebot an Hüpfburgen und Attraktionen trifft die Unternehmerin den Zeitgeist und bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, Veranstaltungen aufzuwerten. Besonders wichtig sind ihr dabei Qualität, Sicherheit und ein verlässlicher Service – von der Lieferung bis zum Auf- und Abbau.

„Mit FunLuft möchte ich Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Events zu etwas Besonderem machen“, beschreibt Göschl Bianca ihre Motivation.

Bezirksvorsitzender Lukas Karl zeigte sich beim Besuch beeindruckt vom Engagement und der unternehmerischen Initiative und wünschte weiterhin viel Erfolg für den eingeschlagenen Weg.