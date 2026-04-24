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Gruppenfoto von mehreren Personen in einem Kaffee-Atelier vor einer Wand mit der Aufschrift „Kaffee Atelier“, daneben ein Roll-up mit Kaffeebohnen-Motiv und Markenhinweis.
© zVg

Neues Kaffee Atelier in Perchtoldsdorf: Fürndraht besucht el.kaffee OG

Beim Betriebsbesuch in Perchtoldsdorf machte sich Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht ein Bild vom familiengeführten Kaffeeunternehmen el.kaffee OG. 

Lesedauer: 1 Minute

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Aktualisiert am 24.04.2026

Der Betrieb hat sich auf den Import hochwertiger Rohkaffees aus direktem Ursprung sowie auf eigene Röstungen spezialisiert und bringt damit handwerkliche Kaffeekultur ins Ortszentrum.

Im Gespräch mit der Unternehmerfamilie wurde deutlich, wie stark persönliches Engagement und Leidenschaft hinter dem Konzept stehen: Bei el.kaffee arbeiten Eltern und Kinder gemeinsam daran, einen Ort für ehrlichen Kaffeegenuss, Handwerk und Begegnung zu schaffen. Neben dem Verkauf und der Röstung werden auch Verkostungen angeboten, die Kundinnen und Kunden einen direkten Zugang zur Welt des Kaffees ermöglichen.

Ein besonderes Augenmerk gilt aktuell dem neuen Projekt am Marktplatz 3:
Mit dem „Kaffee Atelier Don Miguel“ entsteht ein weiterer Treffpunkt, der die regionale Belebung des Ortskerns unterstützt.

Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht zeigte sich beeindruckt vom Unternehmergeist und der klaren Ausrichtung auf Qualität und Regionalität: „Solche Betriebe sind ein wichtiger Impulsgeber für unsere Region und tragen wesentlich zur Attraktivität des Ortszentrums bei“. 

Gruppenfoto von mehreren Personen in einem Kaffee-Atelier vor einer Wand mit der Aufschrift „Kaffee Atelier“, daneben ein Roll-up mit Kaffeebohnen-Motiv und Markenhinweis.
© zVg V.l.n.r.: Martin Fürndraht, Valentina Scheiber, Leon Schreiber, Alina Scheiber, Marion Scheiber, Peter Scheiber und Bürgermeisterin Andrea Kö