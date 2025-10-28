Zum Inhalt springen
Kalbsbeuschel mit Serviettenknödel
© Hotel Post Hönigwirt

Kalbsbeuschel mit Serviettenknödel

vom Hotel Post Hönigwirt aus Kirchschlag in der Buckligen Welt 

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 28.10.2025



Zubereitung Kalbsbeuschel

  • 1/2 kg Kalbslunge und Kalbsherz gut waschen
  • Innereien mit kaltem Wasser bedecken
  • 1 Bund Wurzelgemüse
  • 1/4 Zwiebel
  • Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Thymian, Wacholder, Senfkörner, Essig und Salz beigeben.
  • Schwach wallend ca. 30 min. kochen, abkühlen lassen.
  • Sud abseihen und einreduzieren.
  • Innereien von Haut befreien, in feine Streifen schneiden.
  • Suppengemüse würfeln.
  • Einbrenn zubereiten, grob würfelig geschnittene Essiggurkerl, Petersilie, Sardellenpaste, Zitronenschale und Kapern beigeben – kurz rösten,
  • mit ca. ½ l Sud aufgießen, glattrühren
  • ca. 15 min. kochen lassen, ev. Sud nachgießen, Sauce mixen.
  • Beuschelstreifen und Gemüse beigeben, mit Sauerrahm, Majoran, Senf, Essig, Salz, Pfeffer abschmecken.

Zubereitung Serviettenknödel

  • 250 cl Milch erwärmt
  • 2 Eier
  • ¼ fein geschnittener Zwiebel 
  • in Butter anschwitzen.
  • Petersilie, Salz, Pfeffer, Muskat.
  • Gut vermengen und ca. 4 Handvoll Semmelwürfel beigeben bis die Masse kompakt ist.
  • Klarsichtfolie auflegen – „Wurst“ formen – einrollen, Folie darumwickeln und glattrollen.
  • Dämpfen und ½ Stunde im heißen Wasser ziehen lassen. Abkühlen lassen. Beidseitig anbraten. 