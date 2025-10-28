Kalbsbeuschel mit Serviettenknödel
vom Hotel Post Hönigwirt aus Kirchschlag in der Buckligen Welt
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 28.10.2025
Zubereitung Kalbsbeuschel
- 1/2 kg Kalbslunge und Kalbsherz gut waschen
- Innereien mit kaltem Wasser bedecken
- 1 Bund Wurzelgemüse
- 1/4 Zwiebel
- Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Thymian, Wacholder, Senfkörner, Essig und Salz beigeben.
- Schwach wallend ca. 30 min. kochen, abkühlen lassen.
- Sud abseihen und einreduzieren.
- Innereien von Haut befreien, in feine Streifen schneiden.
- Suppengemüse würfeln.
- Einbrenn zubereiten, grob würfelig geschnittene Essiggurkerl, Petersilie, Sardellenpaste, Zitronenschale und Kapern beigeben – kurz rösten,
- mit ca. ½ l Sud aufgießen, glattrühren
- ca. 15 min. kochen lassen, ev. Sud nachgießen, Sauce mixen.
- Beuschelstreifen und Gemüse beigeben, mit Sauerrahm, Majoran, Senf, Essig, Salz, Pfeffer abschmecken.
Zubereitung Serviettenknödel
- 250 cl Milch erwärmt
- 2 Eier
- ¼ fein geschnittener Zwiebel
- in Butter anschwitzen.
- Petersilie, Salz, Pfeffer, Muskat.
- Gut vermengen und ca. 4 Handvoll Semmelwürfel beigeben bis die Masse kompakt ist.
- Klarsichtfolie auflegen – „Wurst“ formen – einrollen, Folie darumwickeln und glattrollen.
- Dämpfen und ½ Stunde im heißen Wasser ziehen lassen. Abkühlen lassen. Beidseitig anbraten.