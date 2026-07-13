Kanzleifest und offizielle Eröffnung von Schreier & Nöstler in Mödling

Mit einem stimmungsvollen Kanzleifest feierten die Rechtsanwälte Philipp Schreier & Clemens Nöstler die offizielle Eröffnung ihrer neuen Kanzlei in der Technikerstraße in Mödling. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Recht und dem Netzwerk der Jungen Wirtschaft nutzten die Gelegenheit, den neuen Standort kennenzulernen und den Kanzleigründern zu ihrem Schritt zu gratulieren.

Unter den Gratulanten waren die Vorsitzende der Jungen Wirtschaft Mödling, Lilly Kaltenbrunner, der Vorsitzende der Jungen Wirtschaft Baden, Harald Schachl, sowie Andreas Karner von der Jungen Wirtschaft Wiener Neustadt. Auch die Leiterin der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Mödling, Andrea Lautermüller, wünschte den Kanzleigründern viel Erfolg für die Zukunft.

Besonders erfreulich aus Sicht der Jungen Wirtschaft ist, dass Rechtsanwalt Clemens Nöstler selbst aktiv im Team der JW Mödling mitarbeitet und sich damit nicht nur beruflich, sondern auch ehrenamtlich für die regionale Unternehmergemeinschaft engagiert.

Die neue Kanzlei bietet ihre Dienstleistungen nun von ihrem Standort in der Mödlinger Technikerstraße aus an und setzt damit ein weiteres Zeichen für die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Mödling. Die Eröffnung bot den Gästen Gelegenheit zum fachlichen Austausch, zum Netzwerken und zum Knüpfen neuer Kontakte.

„Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen starke und kompetente Partner an ihrer Seite. Mit der Eröffnung der Kanzlei Schreier & Nöstler wird das regionale Beratungsangebot weiter gestärkt. Gleichzeitig zeigt das Engagement von Clemens Nöstler in der Jungen Wirtschaft, wie wichtig die Vernetzung innerhalb der regionalen Wirtschaft ist“, betont Andrea Lautermüller.

Mit der offiziellen Eröffnung beginnt für Schreier & Nöstler ein neuer Abschnitt – verbunden mit dem klaren Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Mödling und zur Unterstützung von Unternehmen in rechtlichen Belangen.