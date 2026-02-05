Beim traditionellen Karrierefrühstück der Wirtschaftsakademie Zwettl in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Zwettl bot sich den Abschlussklassen der Handelsakademie erneut eine wertvolle Gelegenheit, erste berufliche Kontakte zu regionalen Arbeitgebern zu knüpfen.

Dabei hatten Unternehmen der Region und die SchülerInnen der Abschlussklasse die Möglichkeit, sich gegenseitig vorzustellen. Diese Gespräche fanden im Speed-Datingmodus statt. Die SchülerInnen besuchten in Kleingruppen die einzelnen Aussteller um dann, nach 15 Minuten intensiven Gesprächs, zum nächsten Unternehmen weiterzuwandern.

Besonders positiv hervorgehoben wurde die Bedeutung des direkten Austauschs zwischen Jugendlichen und Wirtschaft, der wesentlich zur Berufsorientierung und zur Fachkräftesicherung in der Region beiträgt.