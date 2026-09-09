Kausl Business Night #2: Rund 60 Betriebe im Zeichen von Wachstum und Führung

Rund 60 Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung zur zweiten Kausl Business Night in die Räumlichkeiten der Kausl GmbH in Weiten. Das Veranstaltungsformat bot praxisnahe Impulse rund um die Themen Wachstum und Führung sowie die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.

Im Mittelpunkt des Abends stand der Vortrag von Sebastian Wittmann zum Thema „Wachstum ohne Chaos – wie Unternehmen wirklich führen“. Dabei zeigte er auf, wie Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Stärken gezielt einsetzen, Verantwortung sinnvoll delegieren und den Schritt vom Arbeiten im Unternehmen hin zum Arbeiten am Unternehmen schaffen können.

Neben den fachlichen Inputs nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit zum branchenübergreifenden Austausch. In entspannter Atmosphäre wurden Erfahrungen geteilt, neue Kontakte geknüpft und Perspektiven für die weitere Unternehmensentwicklung diskutiert.

Mit der zweiten Kausl Business Night wurde das Format fortgesetzt, das Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region zusammenbringt und Raum für Vernetzung, Erfahrungsaustausch und neue Impulse bietet.