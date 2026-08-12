KAVOS – griechisches Street-Food in Korneuburg

Seit Juli gibt es am Bahnhofsplatz in Korneuburg bei Kavos – the real Greek – authentisches griechisches Street-Food. Ivana Ivic-Kardaris und Ihr Mann verwöhnen die Gäste mit griechischen Spezialitäten wie Gyros, Souvlaki und Bifteki, sowie auch vegetarischen Alternativen.

Der Imbiss-Stand ist eine große Aufwertung für den Bereich rund um den Bahnhof in Korneuburg und bietet den Pendlern eine praktische Möglichkeit, sich eine eine leckere, nahrhaften und auch preislich attraktive Mahlzeit zum mitnehmen zu gönnen oder auch vor Ort im griechischen Ambiente zu konsumieren. Im liebevoll gestalteten Bereich rund um den Street-Food-Wagen können die Gäste in die sommerliche Atmosphäre eintauchen, mediterranes Flair genießen und dabei die echte griechische Küche kennenlernen.

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich gratuliert zur Neueröffnung und wünscht viel Erfolg!