Kebap, Burger & Noodles neu in Mank

Am 21. August eröffnete im Obergeschoß der Passage Mank der neue Imbiss „Mein Döner“. Für Betreiber Ramazan Kaya aus Blindenmarkt ist es bereits das vierte Lokal. Mit seinem neuen Konzept rund um Kebap, Burger und Noodles bietet der Imbiss eine abwechslungsreiche Ergänzung zum vielfältigen Gastronomieangebot der Stadt.

Das ehemalige Lokal in der Schulstraße 3 wurde dafür komplett neugestaltet und präsentiert sich nun in modernem Ambiente. Das neue Angebot stieß bereits zur Eröffnung auf großes Interesse: Zahlreiche Gäste wollten die Eröffnungsangebote nutzen, zeitweise reichte die Warteschlange sogar bis zum Musikheim.

Auch Vertreter der Gemeinde und örtlicher Vereine ließen es sich nicht nehmen, zur Eröffnung persönlich zu gratulieren und alles Gute für den Start zu wünschen.

Das Imbisslokal ist täglich von 11.00-20.00 Uhr geöffnet. Unter www.mein-doener-mank.at bzw. unter Tel. 0664 9339 8940 werden Vorbestellungen zur Abholung angenommen. Auch ein Lieferservice in 15 Kilometern Umkreis wird angeboten.