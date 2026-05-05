KeepRollin’ Kick-Off Party im weXelerate: Erfolgreicher Start für Trixi Rollins Visual-Storytelling-Agentur

Mit einer energiegeladenen Kick-Off Party im weXelerate feierte Unternehmerin Trixi Rollin das fast einjährige Bestehen ihrer Agentur „KeepRollin FlexCo“ . Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Kreativbranche und Netzwerkpartnern folgten der Einladung, um diesen Meilenstein gemeinsam zu begehen.

Unter den Ehrengästen befanden sich der Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer Niederösterreich für Gänserndorf Andreas Hager sowie die Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Andrea Prenner-Sigmund, die die Bedeutung von Unternehmergeist und kreativen Geschäftsmodellen in der Region unterstrichen.

Im Mittelpunkt des Abends stand ein persönlicher Einblick von Trixi Rollin in ihren bisherigen Werdegang: Von ihren über 10 Jahren Erfahrung in der Kommunikationsbranche in Agenturen, kleinen Unternehmen und Konzernen bis zum Schritt ins Unternehmertum. Dabei präsentierte sie auch ausgewählte Projekte, die sie bereits erfolgreich umgesetzt hat, und gab einen Ausblick auf zukünftige Vorhaben.

Für zusätzliche Impulse sorgte Andi Ramelsberger, Geschäftsführer der deutschen Partnerfirma „Spreadfilms“. In seinem Vortrag sprach er über die Kraft visueller Inhalte im digitalen Zeitalter und die Bedeutung authentischer Geschichten für Marken.

Musikalisch begleitet wurde der Abend von Singer-Songwriterin Verena Wagner, die mit ihrer Live-Performance für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgte. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch Drinks und intensives Networking, bei dem sich die Gäste austauschen und neue Kontakte knüpfen konnten.

Die KeepRollin’ Kick-Off Party markierte nicht nur den Start einer Agentur, sondern auch ein starkes Signal für kreative Zusammenarbeit und innovative Kommunikationsansätze in Österreichs Unternehmenslandschaft.

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