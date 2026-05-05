Arbeitsinspektor Peter Seewald gab in der WKNÖ-Bezirksstelle Melk praxisnahe Einblicke in den Arbeitnehmerschutz sowie in die wichtigsten rechtlichen Pflichten von Dienstgeber:innen. Im Rahmen des Vortrags wurden unter anderem die Zuständigkeiten des Arbeitsinspektorats sowie der AUVA erläutert.

Ebenso erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Überblick darüber, was bei der Einstellung von ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu beachten ist.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Ablauf einer Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat. Dabei wurde erklärt, welche Dokumente und Nachweise im Betrieb erforderlich sind und wie eine Prüfung typischerweise abläuft.

Zudem wurden zentrale Arbeitgeberpflichten behandelt, darunter Informations-, Unterweisungs-, Dokumentations- und Meldepflichten – etwa im Zusammenhang mit Arbeitsunfällen, Schwangerschaften oder Arbeitszeiten. Auch mögliche Folgen von Arbeitsverletzungen wurden thematisiert.

Weitere Inhalte waren der besondere Schutz von Jugendlichen im Arbeitsleben sowie der richtige Einsatz von Arbeitnehmerschutzausrüstung.

„Die Beschäftigung von Mitarbeiter:innen ist mein einigen rechtlichen Auflagen verbunden. Es freut uns, dass wir wichtige Themen mit dem zuständigen Arbeitsinspektor Peter Seewald abstimmen konnten“, so Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer

© WKNÖ Keine Angst vorm Arbeitsinspektor klein: Bezirksstellenreferentin Bettina Holl, Arbeitsinspektor Peter Seewald, Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer