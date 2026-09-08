Kevin Haslinger aus Stockerau bester Glaserlehrling Österreichs

Kevin Haslinger holte beim zweitägigen Bundeslehrlingswettbewerb der Glasbautechniker in Wels den Sieg.

Nach einem theoretischen Teil in Fachkunde und Fachzeichnung, stand am 2. Tag die Fertigung einer Vitrine und eines Bleifelds am Programm. Mit dem Sieg hat sich Kevin Haslinger, der im Lehrbetrieb HS Glas e.U. seines Vaters Stefan Haslinger in Stockerau ausgebildet wird, auch für die nationalen Berufsstaatsmeisterschaften AustrianSkills qualifiziert.

Jetzt im Herbst startet Kevin Haslinger ins 4. Lehrjahr mit dem Modul Konstruktion. „Glas ist ein echt cooles Material, so spannend und ein Ressourcenreicher Werkstoff, der überall einsetzbar ist!“ so der tüchtige Lehrling, zufrieden mit seiner Berufswahl.

„Die Lehre ist der Schlüssel für unsere Fachkräfte von morgen. Unsere Lehrlinge und ihre Ausbildungsbetriebe sind einfach unverzichtbar.“ So Vizepräsident Christian Moser, sowohl dem Ausbildungsbetrieb als auch dem Lehrling zum großartigen Erfolg gratulierte.