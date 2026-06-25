KFZ Hrdinka feiert goldenes Firmenjubiläum

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens nutzten Bezirksstellenobmann Andreas Hager und Bezirksstellenleiter Philipp Teufl die Gelegenheit und gratulierten Helmut Hrdinka.

Er ist untrennbar mit der Erfolgsgeschichte verbunden, denn in diesem Jahr feiert der Unternehmer gleichzeitig sein 35-jähriges Betriebsjubiläum. Seine Geschichte im Unternehmen begann sehr früh: Bereits als Kind verbrachte er jede freie Minute in der Werkstatt, schaute dem Vater über die Schulter und half tatkräftig mit. Seit der Gründung steht das Familienunternehmen für Qualität und Kundenservice.

